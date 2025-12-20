ESQUI PARAALPÍ
Roger Puig acaba 15è al Gegant de la Copa del Món de Sankt Moritz
L'andorrà consolida el Top-15 i suma 16 punts en la classificació general
L’esquiador paraalpí Roger Puig ha finalitzat avui en 15a posició a la prova de Gegant de la Copa del Món disputada a Sankt Moritz, a Suïssa, consolidant-se dins del Top-15 i complint els objectius marcats per a aquest primer tram de la temporada.
Puig ha signat una primera mànega sòlida, en què ha acabat en 16a posició, mantenint-se dins del grup competitiu. En la segona mànega, l’andorrà ha millorat el seu rendiment i ha pogut recuperar una posició, situant-se 15è en la classificació final. El resultat permet a l’esquiador andorrà assolir l’objectiu principal en la disciplina de Gegant, que era acabar dins del Top-15, una fita que ha aconseguit en les dues proves disputades a Sankt Moritz.
Puig suma 16 punts més tant per a la classificació general com per a la disciplina de Gegant amb la cursa d’aquest divendres,. La competició continuarà aquest dissabte amb la prova d’Eslàlom, que servirà per tancar aquest primer bloc de curses de la Copa del Món. El circuit es reprendrà posteriorment a Saalbach a partir de l’11 de gener.