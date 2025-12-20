POLIESPORTIU
Una nit per celebrar
Mònica Doria i Gina del Rio encapçalen la nòmina dels cinc millors esportistes del curs que van ser guardonats
La Nit de l’Esport va tornar a situar l’esport andorrà al centre del focus per reconèixer els millors protagonistes de la temporada 2024-2025 i posar en valor una activitat que va molt més enllà de la competició. El Pavelló Toni Martí va reunir prop de mig miler d’assistents en una cerimònia que va combinar reconeixement institucional, emoció i orgull col·lectiu. L’acte va ser conduït pel presentador català Quim Masferrer, conegut, entre d’altres aspectes, pel programa El foraster, i va estar presidit pel cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat Alain Cabanes.
“L’esport també s’ha de concebre com un pilar fonamental en la construcció de la societat”
Espot va remarcar que “l’esport no tan sols s’ha de concebre des d’un punt de vista merament físic, sinó també com un pilar fonamental en la construcció de la nostra societat”, i va defensar que el suport del Govern és prioritari perquè l’activitat esportiva sigui “una eina d’inclusió, d’educació i de salut per a totes les persones, independentment de la seva edat, gènere o condició social”. Un dels moments centrals de la gala va ser el lliurament dels premis als millors esportistes de la temporada passada, amb una dotació total de 59.000 euros. Mònica Dòria va ser la més guardonada, amb 25.000 euros, seguida de Gina del Rio (10.000), Joan Verdú i Irineu Esteve (8.500 cadascun) i Roger Puig (7.000). Uns premis que reconeixen no tan sols els resultats, sinó també la constància i el compromís amb l’excel·lència.
“L’esport andorrà presumeix de molt bona salut i la Nit és un reconeixement col·lectiu”
Uns jocs inoblidables
La Nit de l’Esport també va posar l’accent en els Jocs dels Petits Estats d’Europa, celebrats a Andorra el maig passat, considerats l’esdeveniment esportiu de l’any. Es va reconèixer l’equip nacional, format per 154 esportistes, que va assolir 38 medalles. “Els resultats hi van ser: medalles, finals i marques personals, però si alguna cosa va destacar per sobre de tot va ser l’ambient, l’esperit i la implicació de tothom”, va subratllar Bonell, que va voler expressar que “aquesta Nit de l’Esport és, en definitiva, un reconeixement col·lectiu i que demostra el bon estat de salut del nostre esport”. La cerimònia va servir igualment per reconèixer els esportistes del programa ARA que aquest any han decidit posar el punt final a la seva carrera competitiva, així com per posar en valor l’esport de base, els dirigents i les entitats que impulsen l’activitat esportiva al país.
Reconeixements
JOCS DELS PETITS ESTATS
DEIXEN LA COMPETICIÓ
ALEXANDRA MEJIA
ARNAU GRASLAUB
NÀDIA TUDÓ
LAURA PELLICER
KILIAN FOLGUERA
GAUDÍ VALL
UNA VIDA A L’ESPORT
ELOI GARCÍA
SÍLVIA DABAN
EVA RODRÍGUEZ
GERARD GIMÉNEZ
MARC PIMIENTA (títol pòstum)
PAPER DESTACAT
JOAN RAMON BALCELLS
MARC BERNADÓ
FABIO JOEL RODRÍGUEZ
ATIDA
PRINCIESPORT
ESPORT FEDERAT
NICOLAU TAULATS
NIL CHECA
AINA PADILLA
MAX BLACK
LAIA TAULATS
DUNA VIÑALS
ADRIÀ BONELL
MAX PALMITJAVILA
ESPORT COL·LECTIU
SELECCIÓ HOQUEI PATINS
FOMENT ESPORT FEMENÍ
DAINES CLUB
MARINA FERNÁNDEZ
SELECCIÓ DE RUGBI