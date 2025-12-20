FUTBOL
L'FC Andorra tanca l'any amb victòria contra el Deportivo (1-0)
Un gol de Lautaro al minut 78 dona el segon triomf consecutiu als tricolors
L'FC Andorra ha tancat l'any natural amb una victòria merescuda i solvent davant el Deportivo a Encamp (1-0). L'equip tricolor ha fet un partit molt seriós, amb trams molt interessants amb pilota i, tot i que el conjunt gallec ha gaudit d'ocasions clares -sobretot a la primera part- a peus de Zakaria i Yeremay, l'Andorra ha crescut i millorat al segon acte. Un gol de Lautaro a falta de 12 minuts, després d'una brillant acció col·lectiva, ha permès, així, que l'equip tricolor sumi el segon triomf consecutiu i agafi oxígen a la classificació. La propera jornada, la primera del 2026, l'FC Andorra visitarà l'Alfonso Murube per enfrontar-se al Ceuta.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Martí Vilà, Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Jastin, Lautaro i Nieto.
DEPORTIVO, 0: Germán, Noubi, Loureiro, Barcia, Quagliata, Villares, José Ángel, M. Soriano, Zakaria, Luismi Cruz i Yeremay.
CANVIS: Minsu per Nieto (55’); Le Normand per Efe Akman (83’); Álex Calvo per Jastin (83’); Marc Domènech per Álvaro Martín (87’) i Uzkudun per Lautaro (87’) -FC Andorra-; Gragera per José Ángel (46’); Nsongo Bil per Zakaria (65’); Mella per Luismi Cruz (74’); Stoichkov per Yeremay (74’) i Cristian Herrera per Villares (80’) -Deportivo-.
GOLS: 1-0, Lautaro (78’);
ÀRBITRE: Eder Mallo Fernández (Castella-Lleó)
TARGETES: Groga a Uzkudun, Efe Akman i Gael Alonso -FC Andorra-; José Ángel, Gragera, Stoichkov i M. Soriano -Deportivo-.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, amb 2.620 espectadors.