TAEKWONDO

Govern reconeix el gran any de Naiara Liñán

Naiara Liñán i Diego Ortigoza amb les autorizas

Naiara Liñán i Diego Ortigoza amb les autorizasFederació andorrana de Taekwondo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat Alain Cabanes van rebre Naiara Liñán per reconèixer la seva excel·lent temporada. L’andorrana va tancar l’any en la 25a posició del rànquing mundial, després d’assolir resultats destacats com la 17a plaça al Mundial de Wuxi i el cinquè lloc a l’Europeu olímpic. Amb 21 anys, Liñán prepara el 2026 amb l’objectiu de continuar creixent i aspirar als Jocs Olímpics de Los Angeles.

tracking