TAEKWONDO
Govern reconeix el gran any de Naiara Liñán
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat Alain Cabanes van rebre Naiara Liñán per reconèixer la seva excel·lent temporada. L’andorrana va tancar l’any en la 25a posició del rànquing mundial, després d’assolir resultats destacats com la 17a plaça al Mundial de Wuxi i el cinquè lloc a l’Europeu olímpic. Amb 21 anys, Liñán prepara el 2026 amb l’objectiu de continuar creixent i aspirar als Jocs Olímpics de Los Angeles.