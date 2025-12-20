FUTBOL
La confirmació passa pel Deportivo
L’FC Andorra tanca l’any natural 2025 contra l’equip gallec buscant més que un respir puntual
L’FC Andorra arriba al partit contra el Deportivo de la Corunya (14.00 h, Estadi de la FAF) amb una victòria recent que va fer sortir l’equip de posicions de descens i que va saber capgirar l’estat d’ànim. Guanyar a Zorrilla, 11 jornades després, va servir per interrompre una dinàmica llarga i feixuga i per confirmar que l’equip encara té recorregut. Tancar l’any a Encamp, davant un rival històric i exigent, és una prova més de coherència que no pas d’ambició immediata.
El Deportivo arriba segon, amb 32 punts i jugadors diferencials com Yeremay, Mella o Zakaria, classificat per a la Copa i com a millor visitant del campionat, però també amb una ferida oberta, la de les dues derrotes consecutives encaixades a Riazor i que l’han fet descavalcar del lideratge. És un equip construït per competir a dalt, amb estructura i individualitats, però no impermeable als sotracs. “És un equip molt seriós, molt ben treballat, amb jugadors determinants”, va advertir Carles Manso, el cap visible de l’staff tricolor, conscient que el context obliga a afinar més que a improvisar. L’Andorra, que no guanya a casa des de fa tres mesos, s’agafa a una idea de procés. “Confiem molt en la millora contínua i a arribar a la millor versió”, va insistir Manso, que va destacar una evolució menys visible però perceptible: més fluïdesa amb pilota, més agilitat, menys pes mental. “El partit de Valladolid ens ha mostrat quin és el camí”, va resumir, sense voler convertir el resultat en el punt final. El tècnic tricolor espera un Dépor dominant, però també adaptable. “Li agrada tenir la pilota, però sap ser compacte i fer-te mal en transició”, va explicar, subratllant que la clau serà “cuidar els petits detalls” i portar el partit al terreny adequat. En aquest escenari, no descarta que Sergio Molina repeteixi a l’eix de la defensa, a qui considera “una extensió del cos tècnic al camp”. Owono, a la Copa d’Àfrica amb Guinea Equatorial, Imanol i Marquelanz, per lesió, seran les baixes d’un Andorra amb quatre apercebuts de sanció.