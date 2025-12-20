OLIMPISME
El COA aprova el pressupost del 2026 i impulsa un projecte
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va celebrar l’assemblea general ordinària amb l’aprovació dels pressupostos del 2026 i la presentació d’un nou projecte estratègic per al futur del moviment olímpic al país. La trobada també va servir per tancar un 2025 molt positiu, marcat pels Jocs dels Petits Estats, i per fer balanç del treball amb les federacions. El president del COA, Xavier Espot Miró, va anunciar la posada en marxa el 2026 d’un projecte amb el COI dins del programa Olimpisme 365, que convertirà Andorra en un dels primers països a impulsar aquest model de promoció permanent dels valors olímpics.