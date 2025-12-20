ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno acaba 27a al segon entrenament
En Copa d’Europa, Carla Mijares va acabar 23a i Àlex Rius, 38è
Cande Moreno va signar el 27è temps al segon entrenament del descens de la Copa del Món de Val-d’Isère, un resultat que confirma la seva progressió abans de la cursa d’avui. Sortint amb el dorsal 46, l’andorrana va marcar 1’43”72, destacant especialment al primer i tercer sector. Moreno va remarcar el progrés fet respecte al primer dia i va insistir en l’objectiu de consolidar-se al Top 30, tant en descens –avui a partir de les 10.30 hores– com en supergegant –demà a les 11.00.
Per la seva banda, en Copa d’Europa, Carla Mijares va ser 23a a l’eslàlom d’Ahrntal després d’una gran segona mànega, l’onzena més ràpida, que li va permetre remuntar posicions i sumar punts EC. Íria Medina no va completar la primera baixada. Mijares és 25a de la general d’eslàlom. Àlex Rius va acabar 38è a l’eslàlom de Copa d’Europa d’Obereggen, mentre que Xavier Cornella va quedar fora a la primera mànega. En paralpí, Roger Puig va ser 14è al gegant de la Copa del Món de Saint Moritz.