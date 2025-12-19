Xavi Cardelús torna a Promoracing per al Mundial
Xavi Cardelús disputarà la pròxima temporada del Campionat del Món de Supersport amb l’equip Promoracing, ara sota el nom de Yamaha Cerba, una estructura amb la qual el pilot andorrà ja va viure els millors èxits esportius a l’Europeu de Moto2, destacant el subcampionat assolit el 2023. El projecte neix amb l’ambició de lluitar per les posicions capdavanteres en el que serà el segon any complet de Cardelús al Mundial, després d’una temporada de consolidació en què va acabar dotzè, amb dues sisenes places com a millors resultats. El retorn a l’equip dirigit per Raúl Jara coincideix amb l’estrena de l’estructura al Mundial de Supersport i amb un canvi clau: la incorporació de la Yamaha R-9, una moto dominant en la seva primera temporada a la categoria, amb 18 victòries en 24 curses i pilotada pel campió i el subcampió del món, Stefano Manzi i Can Öncü.
Cardelús es mostrava “molt satisfet i content” amb la decisió, destacant que torna a un equip que “em coneix a la perfecció”, amb el qual afronta “un nou repte en una categoria encara més competitiva”.