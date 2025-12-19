AUTOMOBILISME
Tony Cachafeiro tanca el 2025 amb un gran podi a Macau
Tony Cachafeiro va tancar l’any natural 2025 amb un podi a la gran final de la IAME Asia Final, disputada al circuit de Macau, amb l’equip Victory Lane. El jove pilot, de 13 anys, va anar de menys a més i després d’una classificació i unes mànegues complicades que el situaven 12è a la sortida, va protagonitzar una gran remuntada a la final per acabar cinquè. En aquesta competició, del cinquè al primer es consideren podi, fet que dona encara més valor al resultat i, per tant, es tracta del primer podi de Cachafeiro en categoria júnior, en el seu any de debut, en un curs de creixement i aprenentatge, i un final de temporada molt positiu de cara al futur.