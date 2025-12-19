FUTBOL SALA
La selecció es posa a prova davant d’Alemanya als Serradells
La selecció de futbol sala afronta avui i demà un doble amistós davant d’Alemanya al pavelló dels Serradells, ambdós partits a partir de les 20.00 hores. Es tracta d’una prova d’alt nivell per al combinat tricolor, davant un rival en clara línia ascendent dins del panorama europeu. El seleccionador, Talín Puyaltó, ha reconegut que Alemanya és “un rival molt dur, molt fort per a nosaltres, que ha crescut notablement en els darrers anys”, destacant també la presència de jugadors d’origen brasiler i argentí, “que són determinants i marquen diferències”.
Pel que fa a la convocatòria, Andorra afronta aquests amistosos amb tres absències destacades: Guillem Castro, ja retirat, Marc Massana i Arnau Rodríguez, per lesió. En canvi, la llista presenta novetats amb el retorn d’Omar Ávila i el pivot Paco Domínguez, així com la incorporació de Claudi Bové, que tindrà l’oportunitat de sumar minuts amb la selecció absoluta.