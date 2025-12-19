Esquí paralpí
Roger Puig suma punts amb una 14a posició en el gegant de la Copa del Món de Saint Moritz
L’andorrà supera els objectius marcats i continua progressant en una disciplina en què segueix guanyant confiança
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha finalitzat aquest divendres en 14a posició a la prova de gegant de la Copa del Món, disputada a Sant Moritz (Suïssa), en una jornada positiva que li ha permès superar els objectius inicials i continuar avançant en aquesta disciplina. Puig ha completat una cursa sòlida que confirma la seva bona dinàmica dins del circuit mundial.
Puig, que sortia amb el dorsal 24, ha tancat la primera mànega en 15a posició, mantenint-se dins del grup competitiu malgrat una sortida poc favorable. A la segona mànega, l’andorrà ha estat capaç de millorar el seu rendiment i ha remuntat una posició per acabar 14è en la classificació final, consolidant així una actuació regular i sense errors.
L’objectiu de la jornada era situar-se entre els 20 primers i, si era possible, apropar-se al Top-15, una fita que Puig ha superat amb escreix. El resultat és especialment rellevant en una disciplina com el gegant, on l’esquiador continua treballant per assolir el mateix nivell de fluïdesa i confiança que mostra en altres especialitats. Amb aquesta cursa, Puig suma 18 punts més a la classificació general de la Copa del Món i estrena el seu comptador de punts en la categoria de gegant, reforçant la seva progressió i evolució competitiva.