El Pavelló Toni Martí acull avui la Nit de l’Esport

L’edició de l’any passat de la Nit de l’Esport.

Redacció
Andorra la Vella

El Pavelló Toni Martí acollirà, a partir de les 19.00 hores, una nova edició de la Nit de l’Esport, una gala oberta al públic en què la secretaria d’Estat de Joventut i Esports reconeixerà els millors esportistes ARA de la temporada 2024-2025. L’acte, que repeteix el format estrenat amb èxit l’any passat, vol posar en valor el talent, l’esforç i la constància dels esportistes del país i tancar l’any amb un homenatge compartit. La cerimònia estarà conduïda pel presentador català Quim Masferrer, conegut pel programa El Foraster, i compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom, així com la col·laboració d’RTVA i del MoraBanc Andorra. A més dels guardons esportius, també es reconeixerà la trajectòria de persones que han dedicat la seva vida a l’esport al Principat. El precedent del 2024, amb 58.500 euros repartits i noms destacats com Joan Verdú o Mònica Dòria, marca el llistó d’una nit que tornarà a prometre emocions.

