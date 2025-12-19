Esquí alpí
Carla Mijares finalitza 23a a Ahrntal
L'esquiadora andorrana ha sumat 16 punts que la situen 25a a la general
Carla Mijares ha acabat 23a a la primera prova de la Copa d’Europa d’eslàlom a Ahrntal amb un temps d’1.30.99, igualant el resultat de Mayrhofen i sumant 16 punts que la situen 25a a la general. Íria Medina no ha pogut completar la primera mànega.
Pagès, 15è a Pinzolo
L’esquiador andorrà Lucas Pagès ha arrencat la temporada amb una 15a posició al primer esprint de la Copa del Món de telemark que es disputa aquest cap de setmana a Pinzolo (Itàlia).
Àlex Rius, 38è a la Copa d’Europa d’Obereggen
Àlex Rius ha acabat 38è a l’eslàlom de Copa d’Europa a Obereggen amb un temps d’1.46.01, mentre que Xavier Cornella no ha completat la primera mànega. Demà, nova cita a Pozza di Fassa amb Rius i Bartumeu Gabriel.
Cande Moreno, 27ª al segon entrenament a Val d'Isère
Cande Moreno ha tancat el segon entrenament de descens de la Copa del Món a Val d’Isère amb el 27è millor temps (1.43.72), i afronta la cursa d’aquest dissabte amb l’objectiu de consolidar-se al top30.