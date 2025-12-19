BÀSQUET
Kostadinov, aposta de futur
L’aler búlgar signa amb el MoraBanc fins al 2028 en una operació treballada des de fa temps pel club
La presentació de Kostas Kostadinov va servir per escenificar una aposta que va molt més enllà de la necessitat immediata. L’ala-pivot búlgar vestirà la samarreta del MoraBanc Andorra la resta d’aquest curs i dos més –fins al 2028–, un contracte llarg que confirma que el club no tan sols busca solucions per al present, sinó que també projecta futur. Amb 22 anys i 2,04 metres, Kostadinov arriba a Andorra després de no haver trobat continuïtat al Tenerife, però amb un perfil que la direcció esportiva feia temps que tenia identificat.
“És un jugador jove, amb molta projecció, que seguíem des de fa temps”, va explicar el director general, Francesc Solana, recordant que el club ja s’hi havia enfrontat en etapes anteriors. Solana va destacar la seva polivalència, la capacitat d’ocupar diverses posicions interiors i un bon llançament, i va subratllar que l’objectiu és que aquesta “ambició i gana” per demostrar-se com a jugador d’ACB comencin a materialitzar-se a Andorra. El fitxatge respon, segons el club, a una oportunitat treballada amb paciència. “No és només una incorporació per al present, sinó també pensant en el futur”, va remarcar Solana, que va explicar que l’arribada de Kostadinov també ha permès reordenar la plantilla, com en el cas de la sortida de Bassas, una decisió acordada amb el jugador. En aquest sentit, el director general va admetre que el MoraBanc continua analitzant el mercat, valorant rendiments individuals i possibles moviments si alguna peça no se sent còmoda o té una oportunitat per sortir. “Esperàvem més rendiment individual d’alguns jugadors i ara hem d’acabar d’ajustar-nos per ser més competitius”, va exposar en al·lusió a jugadors com Best i McKoy.
Il·lusió i gana
Kostadinov, per la seva banda, es va mostrar il·lusionat i agraït. “Els primers dies han estat molt bons”, va explicar, destacant l’acollida del vestidor, del cos tècnic i de la directiva, tot i reconèixer que el canvi de clima s’ha fet notar. Sobre la seva situació esportiva, va ser clar: “Tinc 22 anys i el que vull és jugar sempre”, i va admetre que a Tenerife no va tenir gaires oportunitats en un joc interior molt veterà, però va assegurar que arriba amb ganes de demostrar el seu nivell. Kostadinov també va explicar que “puc aportar energia, rebots i joc interior”, i que “m’agrada el contacte físic i apujar el nivell. I sí, també hi haurà esmaixades i ajudaré l’equip en el que faci falta, en el rol que em demanin”.
