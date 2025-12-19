ESQUÍ ALPÍ
Jordina Caminal, quarta, signa el millor resultat en Copa d’Europa
L’andorrana fa podi al segon descens de St. Moritz i s’impulsa fins al Top 7 del rànquing
Jordina Caminal va signar a Saint Moritz el millor resultat de la seva trajectòria esportiva en Copa d’Europa, amb una excel·lent quarta posició al segon descens. L’andorrana va completar la baixada amb un temps d’1’33”76, a només 0”87 de la vencedora, l’austríaca Leonie Zegg, en una cursa marcada per les condicions meteorològiques canviants. El resultat permet a Caminal situar-se setena de la general de descens de la Copa d’Europa amb 72 punts, després de sumar-ne 50 gràcies a aquest Top 5, i també esdevé el millor resultat andorrà en velocitat dins la competició continental.
“És el millor resultat de la meva carrera i estic molt feliç. Això em dona molta confiança per al futur”
Sortint amb el dorsal 2, Caminal va saber aprofitar una pista que es va anar endurint amb el pas de les corredores i va mostrar solidesa i velocitat en tots els parcials. El podi el van completar l’austríaca Anna Schilcher, segona, i la italiana Sara Thaler, tercera. A més, la corredora andorrana va millorar notablement els punts FIS, marcant-ne 31,08, un registre molt inferior als 45,78 amb què arribava a St. Moritz i també millor que els 35,47 de dimecres, quan havia estat 12a. “És el millor resultat de la meva carrera i estic molt feliç. Les condicions han estat difícils, però he sabut aprofitar l’oportunitat i això em dona molta confiança”, va explicar Caminal.
Paral·lelament, Cande Moreno va iniciar la Copa del Món de Val-d’Isère amb una 39a posició al primer entrenament oficial de descens. L’andorrana va marcar 1’45”17, a 3”40 del millor temps, de Sofia Goggia, i a menys d’un segon del tall del Top 30.