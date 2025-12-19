CURSES DE MUNTANYA
Encamp i Casamanya, a dins del calendari mundial
La Travessa i l’Extrem formen part del circuit de la Copa del Món
La Travessa d’Encamp VK i la Casamanya Extrem tornaran a situar Andorra al centre de l’skyrunning mundial el 2026 després de ser incloses al calendari oficial de la VK Open World Cup, la competició de referència de les Vertical Kilometer homologada per la International Skyrunning Federation (ISF).
La federació internacional ha fet públic un calendari que constarà de nou proves arreu del món, dues de les quals es disputaran al Principat. La Travessa d’Encamp obrirà el bloc andorrà el 22 de maig, amb un recorregut de 5 quilòmetres i 1.030 metres de desnivell positiu, mentre que la Casamanya Extrem Vertical Race se celebrarà el 6 de juny, amb 5,5 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell, una de les curses més exigents del circuit. La VK Open World Cup viurà la novena temporada amb un calendari ampliat i marcat per l’expansió internacional, amb l’entrada de noves seus, com el Canadà, els Estats Units i Colòmbia, que s’afegeixen a parades ja consolidades a Europa i l’Àsia. El sistema de classificació per a la gran final –encara amb seu per confirmar– exigirà disputar un mínim de tres proves. L’edició del 2026 també tindrà un fort accent andorrà, amb Arnau Soldevila com a defensor del títol.