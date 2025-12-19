Comité Olímpic Andorrà
El COA aprova el pressupost del 2026 i impulsa un projecte olímpic pioner
Ho va anunciar ahir, el president de l'entitat, Xavier Espot Miró, durant la celebració de l'assemblea general
El Comitè Olímpic Andorrà va celebrar l’assemblea general ordinària amb l’aprovació dels pressupostos del 2026 i la presentació d’un nou projecte estratègic que ha de marcar el futur del moviment olímpic al país. La trobada va servir per posar punt final a un 2025 qualificat de molt positiu, especialment per la celebració dels Jocs dels Petits Estats, i per fer balanç de la feina feta conjuntament amb les federacions andorranes. El president del COA, Xavier Espot Miró, va destacar la importància de continuar treballant de manera coordinada amb els diferents actors esportius del país i de definir línies clares de futur. En aquest sentit, va anunciar la posada en marxa durant el 2026 d’un projecte impulsat conjuntament amb el Comitè Olímpic Internacional, dins del programa Olimpisme 365. Aquesta iniciativa convertirà Andorra en un referent internacional, ja que serà un dels primers països a desenvolupar aquest model, que té com a objectiu promoure els valors olímpics durant tot l’any i no només en períodes de competició. El COA considera que aquest pas reforçarà el paper de l’esport com a eina educativa, social i de cohesió al Principat.