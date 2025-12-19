GIMNÀSTICA RÍTMICA
El Club Rítmica Valira tanca amb èxit el Campionat d’Andorra
La tercera fase i la final del Campionat d’Andorra de conjunts van posar el punt final a una temporada excel·lent per al Club Rítmica Valira, marcada per la regularitat i els podis tant a Andorra com a Espanya, inclòs el Campionat d’Espanya de Castelló. En totes les fases disputades al país, els equips del club han competit per les medalles en categories benjamina, alevina, infantil, cadet i juvenil. En aquesta darrera cita, els conjunts infantil, cadet i juvenil es van proclamar campions, penjant-se la medalla d’or, mentre que l’aleví va ser tercer i el benjamí va acabar cinquè. Amb el còmput global de totes les fases, el Valira es corona campió d’Andorra en juvenil i cadet, i subcampió en infantil. A més, els dies 28 de febrer i 1 de març Andorra la Vella acollirà el primer Trofeu internacional Valira Cup, amb més de 500 inscripcions i la presència de gimnastes internacionals.