FUTBOL
L’Inter goleja i se situa a un punt del líder, la UE
La Lliga Multisegur ja es troba al dia, després de disputar-se ahir els dos partits pendents de les primeres jornades. L’Inter Escaldes va superar amb autoritat la Penya Encarnada per 4 a 0, amb gols de David López, Juan Cámara, Álex Gómez i Mario Linares, i es col·loca segon amb 25 punts, a només un del líder, la UE Santa Coloma. A l’altre duel, el Carroi va signar una remuntada èpica davant l’FC Santa Coloma (2-1), amb dos gols en el temps afegit i amb el rival amb 10. És el segon triomf del curs per als de Fernando Vidal, que s’allunyen de la zona vermella.