Bàsquet
Kostas Kostadinov arriba per aportar físic i espectacle al joc interior del MoraBanc
L'aler búlgar s'ha mostrat "molt content" en la seva presentació com a tricolor
Kostas Kostadinov, el nou reforç del MoraBanc Andorra, ha viscut aquest dijous la seva posada en escena com a nou jugador tricolor i ho ha fet amb una declaració d'intencions força cridanera: "Puc aportar moltes esmaixades, soc un saltiró i sempre m'ha agradat l'espectacle. També vull sumar en rebots, joc interior i físic i, en definitiva, allà on em necessiti l'equip". L'aler búlgar, de 2.04 d'alçada, prové del LaLaguna Tenerife i ha signat el que queda de temporada i dues més -fins al 2028- amb el MoraBanc. "Tinc 22 anys i el que vull és jugar. A Tenerife no ho vaig poder fer gaire i em va fer mal, però espero poder aportar molt més aquí. Allà jugaven més els veterans, però no m'hi ficaré en aquest tema" ha exposat. Per part seva, el director general del club, Francesc Solana, ha explicat que el de Kostadinov és un fitxatge "que ja teníem al cap poder-ho fer abans i ara s'ha donat l'oportunitat" i que el nou jugador pot aportar "ambició, gana i ocupar diferents posicions en el joc interior". A més, Solana ha reconegut que encara hi pot haver alguna novetat més en el futur a curt termini pel que fa a sortides i entrades de jugadors. "A veure com recomponem ara la plantilla, però és evident que hi ha jugadors que no estan jugant al nivell que esperàvem" ha apuntat.