ESQUÍ ALPÍ
Jordina Caminal inicia el curs amb un bon 12è lloc
L’andorrana suma punts i millora el rànquing FIS a Saint Moritz
Jordina Caminal va començar la temporada amb molt bones sensacions a Saint Moritz, escenari de la seva primera cursa, i va signar una meritòria 12a posició al descens de la Copa d’Europa. Un resultat que li permet sumar 22 punts EC i situar-se a la 12a plaça de la general de velocitat. A més, el registre aconseguit li va servir per millorar els punts FIS, que baixen fins als 35,47. Caminal va aturar el crono en 1’34”16, a 1”07 de la vencedora, l’austríaca Anna Schilcher, en una cursa marcada per les condicions canviants de la pista. Tot i sortir amb el dorsal 5 i patir un primer sector més lent, Caminal va créixer amb el pas dels parcials, marcant el 12è temps al segon sector i el 7è al tercer. “Sabem que podem estar més endavant i de cara a avui volem polir detalls”, va explicar l’andorrana, que tornarà a competir en el segon descens amb el dorsal 2.
D’altra banda, en esquí paralpí, Roger Puig va signar la quarta posició a la Copa del Món de Santa Caterina. L’andorrà va completar una cursa de gran solidesa, assolint una velocitat punta de 117 per hora i millorant notablement els temps. Amb aquest resultat, suma 50 punts més i se situa cinquè del rànquing, signant el millor resultat de la seva carrera en una Copa del Món i el seu 23è Top 10 internacional.