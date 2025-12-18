Esquí alpí
Jordina Caminal fa història amb una 4a posició a la Copa d’Europa de descens a St. Moritz
L’andorrana aconsegueix el millor resultat de la seva carrera i el millor registre andorrà en velocitat en una Copa d’Europa
Jordina Caminal ha signat aquest dimecres una actuació històrica en el segon descens de la Copa d’Europa de St. Moritz, a Àustria, on ha finalitzat en quarta posició, assolint el millor resultat de la seva carrera esportiva i el millor resultat andorrà en una prova de velocitat del circuit continental. Amb aquest resultat, Caminal suma 50 punts i se situa 7a de la general de descens de la Copa d’Europa amb 72 punts.
L’esquiadora andorrana, que sortia amb el dorsal 2, ha aturat el cronòmetre en 1.33.76, a 0.87 segons de la vencedora, l’austríaca Leonir Zegg, qui ha fet un temps d'1.32.89. El podi l’han completat l’austríaca Anna Schilcher, segona a +0.23, i la italiana Sara Thaler, tercera a +0.40. Caminal ha sabut aprofitar unes condicions canviants, amb neu a primera hora i millors condicions a la part final del traçat, per mantenir-se entre les millors durant tota la cursa.
A més del resultat esportiu, la jornada ha estat especialment positiva en termes de rànquing, ja que Caminal ha marcat 31.08 punts FIS, millorant clarament els 45.78 que tenia fins ara i també els 35.47 aconseguits el dia anterior, quan va ser dotzena en el primer descens. En declaracions posteriors, l’andorrana s’ha mostrat molt satisfeta, destacant que aquest resultat li dona molta confiança per a les pròximes cites i confirma la bona progressió mostrada els darrers dies, tot i quedar-se a les portes del podi amb una “medalla de xocolata” que considera molt positiva.