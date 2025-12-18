CICLISME
Etapa íntegra de La Vuelta
Serà la quarta jornada de l’edició del 2026, un traçat de 104,9 quilòmetres, i sortida i arribada a Andorra la Vella
Andorra tornarà a ocupar un lloc privilegiat en el relat de la Vuelta. L’organització de la cursa va confirmar ahir que la 81a edició de la cita espanyola inclourà una etapa íntegrament andorrana, que es disputarà el 25 d’agost del 2026 i que promet ser una de les jornades determinants de la primera setmana. Serà la quarta etapa, amb 104,9 quilòmetres, curta però d’una duresa concentrada, pensada per provocar la primera gran selecció entre els favorits a la general.
És el primer cop a la cursa que es fa una etapa amb inici i final a la Capital
Per primera vegada a la història de la Vuelta, tindrà sortida i arribada a Andorra la Vella, un fet inèdit que reforça el pes del Principat dins el recorregut. El traçat no admetrà concessions: els corredors hauran d’afrontar quatre ports de muntanya tan coneguts com exigents –el port d’Envalira, la collada de Beixalís, el coll d’Ordino i la Comella– abans d’un descens final per retornar a la capital. Una etapa curta, nerviosa i explosiva, ideal per als escaladors i per marcar les primeres diferències quan la cursa encara està en construcció. El recorregut de la Vuelta 2026 es va presentar a Mònaco, a la Salle des Étoiles del Monte-Carlo, escenari simbòlic d’una edició que tornarà a començar fora d’Espanya. Després de Lisboa el 2024 i el Piemont el 2025, la ronda espanyola sortirà per tercer any consecutiu de fora del país veí, en aquest cas amb una contrarellotge individual de 9,6 quilòmetres pels carrers de Mònaco, el 22 d’agost. La sortida tindrà lloc a la plaça del Casino i recorrerà espais icònics com Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, l’Estadi Louis II i la recta final del Gran Premi de Fórmula 1, d’on emergirà el primer mallot vermell. La Vuelta 2026 constarà de 21 etapes, amb un total de 3.275 quilòmetres repartits per quatre països, i tindrà un marcat protagonisme de la zona mediterrània i d’Andalusia, fidel al seu segell muntanyós i selectiu. El final serà a Granada, el 13 de setembre, després de tres setmanes exigents. Abans, però, Andorra tornarà a ser jutge i escenari. No és un paper nou: el Principat ja ha viscut finals memorables, com el més recent del pla de la Caubella l’any passat, on el resident de l’UAE Emirates, Jay Vine, va imposar-se després d’una escapada resolta a la baixada de la Comella. El 2026, Andorra no tan sols hi serà: hi tindrà veu i etapa pròpia, en una jornada pensada per deixar empremta. L’última edició de la cursa va tenir com a vencedor el danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), en una Vuelta marcada per incidències i protestes per Palestina.