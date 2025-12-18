FUTBOL
Efe Akman celebra el cabdal triomf a Valladolid
Efe Akman va viure dissabte passat al José Zorrilla un punt d’inflexió personal, amb la primera titularitat amb l’FC Andorra, en un partit que va acabar sent alliberador per al conjunt tricolor. El migcampista turc gairebé va completar tot el partit i va provocar una sensació de solidesa i personalitat amb la pilota. “Em sento molt bé. Feia molts partits que no guanyàvem i aquests tres punts eren molt importants per a nosaltres”, va reconèixer. Akman es va mostrar còmode des del primer moment, ben acompanyat per l’equip i amb llibertat per assumir galons al mig del camp. “Tot l’equip m’ha ajudat molt i crec que vam jugar molt bé com a col·lectiu”, va explicar. Amb pilota, va ser una de les peces clau a la segona part, sempre oferint-se i donant continuïtat al joc. “Em sento molt còmode amb la pilota, m’agrada mostrar-me i jugar. Com més minuts tingui, més es veuran les meves qualitats.” Del pròxim rival, el Dépor, va assegurar que “és un gran equip, però tenim la capacitat per poder guanyar”.