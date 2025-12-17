Esquí paralpí
Roger Puig frega el podi amb una 4a posició a la Copa del Món de Santa Caterina
L’andorrà signa el millor resultat de la seva carrera en Copa del Món i se situa 5è del rànquing general
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha aconseguit aquest dimecres una excel·lent quarta posició a la prova de descens de la Copa del Món de Santa Caterina (Itàlia), quedant-se a les portes del podi en una cursa de màxim nivell competitiu. El resultat suposa el millor assoliment de la seva carrera esportiva en el circuit mundial.
Puig ha anat de menys a més al llarg del traçat, marcant el 7è millor temps al primer parcial, millorant fins al 6è en el segon i situant-se 4t al tercer, posició que ha mantingut fins a l’arribada. L’andorrà ha assolit una velocitat punta de 117 km/h en una jornada marcada per la nevada i una pista més lenta, tot i així aconseguint rebaixar els seus temps en més d’un segon respecte a les curses anteriors. La victòria ha estat per al suís Robin Cuche, amb un cronòmetre d'1.07.79, seguit del canadenc Alexis Guimond, amb 1.08.42 i de l’austríac Markus Salcher:1.09.06), mentre que Puig ha aturat el cronòmetre en 1.09.54.
Amb aquest resultat, Roger Puig suma 50 punts més i arriba als 177 punts a la classificació general de la Copa del Món, situant-se provisionalment en la 5a posició del rànquing overall, posició que també ocupa a la general de descens amb 79 punts. Aquest quart lloc representa, a més, el 23è Top-10 de la seva trajectòria en proves de Copa del Món, una mostra de la seva regularitat i competitivitat entre l’elit internacional. El circuit continuarà aquest cap de setmana a Sanit Moritz (Suïssa), amb dues proves de gegant i un eslàlom.