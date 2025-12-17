ESQUÍ PARALPÍ
Novè lloc de Roger Puig al descens de la Copa del Món a Santa Caterina
Roger Puig va finalitzar en novena posició el primer dels descensos de la Copa del Món d’esquí paralpí celebrats a l’estació italiana de Santa Caterina. L’esquiador arrencava amb el dorsal 11 de la seva caregoria i va tenir un bon inici, marcant el cinquè temps al primer parcial, però un petit error al tram final li va fer perdre posicions fins al novè lloc final, amb un temps d’1’10”54 que va deixar-lo a 2”65 del triomf, que va ser per al suís Robin Cuche.
Amb aquest resultat, Puig ocupa la sisena posició a la general absoluta de la Copa del Món, amb 127 punts. A més, és setè en combinada alpina (36 punts), vuitè en supergegant (62 punts) i novè en descens (29 punts).
Puig tindrà avui un nou descens a Itàlia a partir de les 10.30 hores, en una cursa en què arrencarà amb el dorsal 13 de 25 participants a la seva categoria, per tancar la Copa del Món que s’està celebrant a Santa Caterina.