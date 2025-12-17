ESQUÍ ALPÍ
Nou circuit per aglutinar totes les curses FIS
La Copa Creand constarà de 12 curses entre final de mes i l’abril
Andorra comptarà des d’enguany amb un nou circuit d’esquí alpí, la Copa Creand FIS, una iniciativa impulsada per la Federació Andorrana d’Esquí, juntament amb tots els esquí clubs, i Creand, per aglutinar les curses que es fan al país d’aquesta categoria i donar-li un format similar al de la Copa del Món o d’Europa, amb una classificació general final i amb fins a 6.000 euros en premis. En total hi haurà 24 curses (12 masculines i 12 de femenines) entre final de mes i l’abril en totes les modalitats i a les diferents estacions del país.
“És un pas endavant per al desenvolupament de l’esquí a Andorra”
L’estrena, si les condicions de neu ho permeten, serà el dia 27 amb un gegant a Arcalís, i en total hi haurà dos descensos, dos supergegants, quatre gegants i quatre eslàloms, en una competició que podrà tenir fins a 280 esquiadors per cursa (140 nois i 140 noies). La previsió és que hi hagi corredors d’un mínim de cinc països, amb la possibilitat d’arribar a tenir-ne de vuit o nou.
Sobre aquest nou circuit, el gerent de la FAE, Carles Visa, va afirmar que “és un pas endavant per al desenvolupament de l’esquí a Andorra”, i va agregar que “complim dos objectius, en l’àmbit esportiu construir atletes amb una competició estructurada i de qualitat per mantenir intensitat competitiva, i en l’àmbit organitzatiu fer unes curses que siguin més visibles i de més qualitat”.