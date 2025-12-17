FUTBOL
La FAF tanca l’any amb l’habitual partidet amb l’Enfaf Talent
La Federació Andorrana de Futbol va tancar l’any amb l’habitual partit entre els jugadors de l’Enfaf Talent i els internacionals de les diverses seleccions de futbol sala a la Margineda, en una tarda de diversió, solidaritat i futbol. A més dels jugadors d’un i altre equip, i dels seleccionadors nacionals, l’acte va comptar amb la directiva de l’ens Anna Pazos, que va manifestar que “per a la FAF és un orgull promoure el nostre esport sense distincions”, a més d’agregar que “la finalitat és clara: apropar-nos a la societat i ajudar en tot allò que sigui possible per poder garantir que tothom, sobretot les persones més necessitades, tinguin unes festes dignes i gaudeixin del Nadal”.
A més, la FAF col·laborarà amb la recollida de joguines en favor de Càritas que impulsa RTVA i cedirà material per als diversos quintos que es fan en aquestes dates.