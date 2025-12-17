Bàsquet
La Copa Col·legial d’Andorra crea una categoria femenina
La competició creix amb una nova escola i preveu retransmetre els partits en directe per YouTube
La Copa Col·legial d’Andorra continua creixent i consolidant-se com una competició de referència dins l’esport escolar del país. Tot i portar només un any en marxa, el projecte creixerà aquesta segona edició, ja que s'incorporarà una nova escola, passant de les 8 participants de l'any passat a les 9. A més, enguany es crearà una competició exclusivament femenina i hi ha la intenció de retransmetre els partits en directe per YouTube.
"Un dels objectius era iniciar la categoria femenina, que semblava molt difícil aquí a Andorra, i tindrem categoria femenina a la jornada del 4 de març, on les escoles podran participar en categoria exclusivament femenina perquè l'any passat era una categoria mixta", ha declarat el delegat de la Copa Col·legial a Andorra, Guillem Piñeiro.
Encara està per definir com serà l'estructura competitiva de la categoria femenina, atenent que dependrà del "quòrum d'escoles participants", ha comentat Piñeiro. La previsió de l'organització és que n'hi hagi al voltant d'entre quatre i cinc. "Tot apunta a una Final Four", ha afegit.
Una altra de les novetats d'aquesta edició és el format masculí. Hi haurà canvis respecte al primer torneig, ja que aquest any hi ha rècord d'escoles inscrites. "Hem passat de les vuit de la passada edició a nou escoles, això transforma una mica el format, que passarà de ser de dos grups com era l'any passat, a tres grups de tres", ha precisat el delegat de la copa. Els líders de cada grup es classificaran per a la final a quatre, mentre que els millors segons disputaran uns partits classificatoris per accedir a la final a quatre.
Els partits es disputaran en dues seus, tant en el Pavelló dels Serradells com a la pista de l'Estadi Nacional Joan Samarra. "És tot un luxe que puguin jugar a unes instal·lacions vistoses i preparades", ha valorat Piñeiro. La Copa Col·legial també creixerà en difusió. I és que la voluntat és retransmetre els enfrontaments a través del canal de Copa Col·legial Catalunya de YouTube. "A vegades és complicat desplaçar-se i al final pensem que també li donem un plus perquè els jugadors, no només en l'àmbit tècnic puguin veure's i puguin millorar a partir del vídeo, sinó també de mirar un record, que d'aquí a uns anys segurament els portarà molt bon rècord", ha descrit el delegat de la competició.
Un factor que es valora de l'organització és que la competició ha aconseguit transmetre plenament els valors de l’esport col·legial entre els joves participants. "Tot i que només porta un any, hem vist que s'ha contagiat molt l'esperit de l'esport col·legial, el companyarisme, fer escola pel fet de defensar els colors d'una comunitat perquè al final on passen més temps és a l'escola, i en aquest sentit estem molt contents amb la rebuda que han tingut", ha detallat Piñeiro, qui ha afegit que això demostra que en "aquí es viu el bàsquet d'una manera que és una passada".
Tant el comú d'Andorra la Vella, com altres entitats col·laboraran amb l'esdeveniment. "Com no podria ser d'una altra manera, una copa que combina joves, esport, i que transmet aquests valors, aquesta cohesió, aquestes diferents escoles del Principat que es puguin trobar els joves el voltant de l'esport és una meravella", ha elogiat el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural del comú, Jordi Cabanes. "Promou tots els valors que nosaltres també hi creiem: Esport, educació, i al final crees aquesta cohesió, fas que els joves de diferents escoles es puguin conèixer al voltant d'una pilota", ha agregat el conseller.
AndBank també s'ha vinculat a l'esdeveniment pels valors que genera. "Aquesta competició és una escola de talent en què els nois i les noies puguin aprendre a gestionar la victòria, la derrota i descobrir ells mateixos les seves capacitats. En aquest sentit, la Copa és un projecte transversal que connecta escoles, famílies, organitzadors i que reflecteix els valors que compartim mútuament, que són l'esport, el treball i l'equip", ha relatat la directora Banca País d’Andbank, Maria Suárez.
"Gràcies a l'esforç de tots hem pogut consolidar aquesta segona edició i esperem que de cara al futur n'hi pugui haver més. Per nosaltres és un orgull el fet que la canalla de les escoles, tot i que alguns és cert que ja competeixen en l'àmbit federal, el bàsquet pugui arribar a més gent, cohesioni, i eduqui aquests joves no només amb la competició, sinó anar molt més enllà", ha comentat el president de la Federació Andorrana de Basquetbol, Joaquim Tomàs.