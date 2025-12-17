ESQUÍ
Confiança plena en Verdú
Malgrat el mal inici de l’esquiador, la federació li dona suport i es mostra convençuda que els resultats acabaran arribant
Que l’inici de temporada de Joan Verdú està per sota del que la gent esperava (ell el primer perquè si una cosa ha demostrat és la seva ambició) és evident, però malgrat aquest mal moment, que s’allarga també del tram final de la temporada passada, a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) mantenen plena confiança en la punta de llança de l’esquí del país. Així va assegurar-ho el gerent de l’ens, Carles Visa, que no va dubtar a assenyalar que “la veritat és que en les dues darreres curses no obtenim el resultat que hauríem volgut”, a més d’agregar que, “tot i això, estem confiats en l’esquí que proposa el Joan i sabem que això ho pot fer a Alta Badia [diumenge té una nova Copa del Món], ho pot fer a Adelboden o ho farà als Jocs”. Encara en aquest sentit, Visa va manifestar que “el que és important és que el Joan continuï esquiant bé, que penso que ho està fent bé”, a més de declarar que “ha de millorar dues o tres petites cosetes o fer dos o tres petits ajustaments, i estic segur que tornarà a estar on ha estat”. Per últim, el gerent de la FAE va cloure que “si ha estat capaç d’entrar entre els 15 a Solden i a Copper Mountain d’estar entre els 20, és significatiu que tenim un bon corredor i que quan acabi de perfilar bé aquests ajustos que ha de fer el tornarem a tenir al davant”.
Tot i aquest mal inici de temporada de Verdú, Carles Visa va treure pit per la bona arrencada de competició tot destacant els resultats de Gina del Rio i Cande Moreno, i va declarar que “el que destacaria com a important és que més enllà del Joan hem tingut una Cande que està fent bons resultats, una Gina que també està fent bons resultats o un Irineu que no ha pogut participar en la darrera Copa del Món”, i va posar en valor que “al final, per a una petita federació com la nostra, tenir aquests corredors que sabem que poden estar i que estan dintre del Top 30 és un orgull i hi ha molta feina al darrere”, i va agrair “la feina conjunta de tots els clubs i de la federació”, a més d’assegurar que “en podem estar orgullosos”.
L'objectiu dels jocs
Sobre la principal cita del curs, els Jocs Olímpics d’hivern, Carles Visa va afirmar que “crec que el que és important és entrar amb força a la temporada, començar a marcar resultats ja, i aquesta serà la millor base i la millor preparació per arribar-hi”, a més de cloure que “per als Jocs encara ens queda i l’important són els resultats d’ara, que són els que ens donaran la confiança per potser tenir un diploma, una medalla o, si no, almenys tenir un molt bon resultat”.
CARLA MIJARES QUEDA FORA DE LA COMPETICIÓ A COURCHEVEL
La seva següent cursa a la Copa del Món serà diumenge 28 a Semmering, a Àustria, però abans disputarà divendres i dissabte la Copa d’Europa d’Ahrntal (Itàlia).
D’altra banda, Jordina Caminal va ser setena a l’entrenament de descens de la Copa d’Europa de Saint Moritz, amb un temps d’1’35”20, que va deixar-la a 0”71 del millor registre, obra de l’austríaca Victoria Oliver. La velocista tindrà avui el primer dels descensos a l’estació suïssa. Per últim, Pirmin Estruga va fregar el podi a Ruka, on va ser quart en un eslàlom FIS. De la seva banda, Maià Font i Marc Fernàndez no van completar la segona mànega després de ser 13è i 14è, respectivament, a la primera, mentre que Àlvar Calvo no va acabar la primera.