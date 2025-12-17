BÀSQUET
3.160 euros recaptats al Trofeu Andorra la Vella
El MoraBanc Andorra i el comú d’Andorra la Vella van entregar ahir a l’associació Hi Arribarem els 3.160 euros que van recaptar-se al setembre a la quarta edició del Trofeu Andorra la Vella de pretemporada, que va enfrontar els tricolors contra el BAXI Manresa. Tota la recaptació (el preu de les entrades va establir-se en cinc euros) anirà destinada a Hi Arribarem, entitat d’Andorra la Vella que treballa perquè les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de les muntanyes.
El club organitza un viatge per anar a Saragossa
D’altra banda, el club organitza un desplaçament per donar suport a l’equip aquest diumenge a Saragossa en el duel contra el Casademont (18.00 hores). El cost del bus i l’entrada serà de 40 euros (25 per als integrants de la grada d’animació) i el límit per apuntar-s’hi és demà a la nit.