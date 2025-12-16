ESQUÍ DE FONS
Del Rio referma el lideratge a la Copa del Món sub 23 pel bon paper a Davos
El bon paper de Gina del Rio a la Copa del Món d’esquí de fons a Davos, amb un 13è lloc a l’esprint i un 12è als 10 quilòmetres individuals, va refermar el seu lideratge al capdavant del circuit mundial en categoria sub 23. La fondista va obtenir el primer lloc després de l’esprint de dissabte i la cursa de diumenge va confirmar la primera posició a la Copa del Món.
Després de les tres primeres curses del calendari (Ruka, Trondheim i Davos), Del Rio suma 195 punts i supera la noruega Milla Grosberghaugen Andreassen, amb 136, i la italiana Maria Gismondi, amb 111. El Top 5 el tanquen la també transalpina Iris de Martin, amb 107, i la francesa Leonie Perry, que en té 85.
La fondista se centra ara en la preparació del Tour de Ski, un dels objectius de la temporada, que arrencarà el 28 de desembre a Toblach, a Itàlia, i acabarà el 4 de gener.