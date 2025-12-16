ESQUÍ ALPÍ
Podi d’Àlvar Calvo en un eslàlom FIS a Finlàndia
L’esquiador acaba en segon lloc i rebaixa punts en aquesta modalitat
Àlvar Calvo va pujar al podi en el segon dels eslàloms FIS celebrats a Ruka, Finlàndia, en què va prendre part l’equip nacional masculí. L’esquiador va ser segon a la primera de les dues mànegues i a la segona baixada va fer el millor temps, per completar un crono d’1’24”33 que va deixar-lo a només 0”17 del triomf del local Altti Pyrro. També van quallar una bona actuació la resta de competidors de l’equip, amb Pirmin Estruga en cinquè lloc, Marc Fernández en setè i Maià Font en 11è. A més del podi, Calvo va rebaixar punts FIS en eslàlom, passant dels 41,01 anteriors als 37,94 actuals, igual que Font, que va passar dels 79,91 als 77,24.
Caminal obre els entrenaments avui a Saint Moritz
D’altra banda, Carla Mijares afronta avui la quarta Copa del Món de la temporada d’eslàlom amb l’objectiu clar d’entrar al Top 30. L’esquiadora disputarà la cursa de Courchevel (França), en què sortirà amb el dorsal 50 en una prova que arrencarà a les 17.45 hores en el cas de la primera mànega, i a les 20.45 hores la segona. Sobre la cursa, Mijares va afirmar que “estic molt motivada i amb ganes de continuar en la línia del que he estat construint durant aquest principi de temporada, i acabant de rematar la feina”, i va cloure que “tinc l’objectiu clar d’entrar entre les 30 i sé que està dins de les meves possibilitats”.
Per últim, Jordina Caminal obre avui els entrenaments de la Copa d’Europa de Saint Moritz.