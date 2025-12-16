FUTBOL
Manso fins al final de curs
El club confia en l’equip tècnic actual que encapçala el català per redreçar la situació i no es planteja fitxar cap entrenador
Carles Manso seguirà fins a final de temporada com a entrenador de l’FC Andorra. Així ho ha decidit l’entitat, que valora la feina que està fent l’equip de treball que comanda l’exteam manager, juntament amb el preparador físic, Aitor Yeto, i l’entrenador de porters, Daniel Ortiz, tot això amb el suport extern de Gerard Piqué com a màxim accionista i amb una experiència de sobres contrastada en el món del futbol, de Jaume Nogués, director esportiu i general de l’entitat, i de la resta del consell d’administració. La decisió no ha estat una escalfada ni s’ha precipitat després de la victòria a Valladolid, sinó que ja estava madurada des de feia dies perquè des del club es valora com s’està treballant i com s’està portant la situació, igual que va passar el curs passat quan es va destituir Ferran Costa i des de l’staff del club es va fer un pas endavant.
De fet, des que va precipitar-se la marxa d’Ibai Gómez en la roda de premsa posterior a la derrota contra el Castelló, en què pràcticament va presentar la dimissió, el club no ha tingut cap pressa i s’ha mostrat totalment tranquil. I no per manca d’oferiments, perquè moltíssims noms van arribar a la taula de la direcció tècnica de l’entitat de qualsevol tipus d’estil de joc i perfil, tal com és habitual quan hi ha situacions així i una banqueta es queda sense inquilí. Però un cop vistes les possibilitats, des del club van tenir clar que la voluntat era mantenir la mateixa línia en què s’està treballant ja no tan sols aquesta temporada, sinó durant els últims anys, i es confia que l’equip de treball tirarà endavant la situació complicada per la qual passa l’equip. De fet, malgrat els múltiples oferiments, en cap moment hi ha hagut sobre la taula cap opció real per fer-se amb les regnes de la banqueta de l’FC Andorra.
Els diners, a la gespa
Més enllà de la confiança que hi ha en l’equip de treball actual, des del club es té clar que si s’ha de reforçar alguna cosa és l’equip, amb fitxatges a la gespa i no a la banqueta. Tal com va explicar el Diari, ja n’hi ha de tancats, un central i un lateral, i es treballa per incorporar un davanter centre, un extrem i un mig centre. Per això mateix des de l’entitat es volen destinar els recursos econòmics a la incorporació de jugadors, per reforçar la plantilla. En aquest sentit, influirà el fair-play financer de LaLiga, en què el conjunt tricolor té encara marge de maniobra per poder escometre les incorporacions pertinents a la recerca de l’objectiu, que no és cap altre que salvar la categoria, mantenir-se a la Segona Divisió i seguir un any més al futbol professional.
Jugadors en perill
D’altra banda, l’FC Andorra tindrà quatre jugadors en perill al duel contra el Dépor amb quatre targetes grogues. Si Gael Alonso, Sergio Molina, Minsu Kim o Àlex Petxa veuen la targeta groga es perdran el duel contra el Ceuta.