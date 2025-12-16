L’Sporting Escaldes tanca l’any líder de Segona
L’Sporting Club d’Escaldes tanca l’any com a líder de la Lliga Grup Pirineu després d’empatar 1 a 1 davant la Casa de Portugal, segon classificat. Els escaldencs van avançar-se a la represa gràcies a Alexandre Alfaiate, però Matías Vaamonde va igualar el duel a l’última jugada per mantenir en dos punts la diferència entre tots dos equips.
Tercer, a quatre punts del líder, és l’FS la Massana, que va golejar per un contundent 2 a 10 el Pirineus United, mentre que el quart lloc és per al City Escaldes, que també va sumar un triomf contundent, en aquest cas per 0 a 8, davant de l’FC Santa Coloma B. A més, la UE Santa Coloma B va guanyar 3 a 1 el Principat.