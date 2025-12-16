BÀSQUET
Kostas Kostadinov signa dues temporades i mitja pel MoraBanc
El club confirma l’arribada de l’ala-pivot búlgar fins al final de la campanya 2027-2028
Kostas Kostadinov ja és a tots els efectes jugador del MoraBanc Andorra. L’entitat tricolor va confirmar ahir la seva arribada i l’ala-pivot búlgar vestirà la samarreta del club la resta de la temporada i dues més, és a dir, fins al 30 de juny del 2028, confirmant així que més enllà d’una aposta de present, la seva arribada també és un projecte de futur. De 22 anys i 2,03 d’alçada, es tracta d’un perfil atlètic, amb un concepte del joc interessant sense pilota, també agressiu en la finalització. A més, la seva arribada ajudarà l’equip en una de les rèmores que ha tingut en algunes parts de la temporada, el rebot.
És un jugador que feia temps que seguíem i ara hem pogut aprofitar l’oportunitat”
Sobre la seva incorporació a la plantilla tricolor, el director esportiu del club, Francesc Solana, va destacar que “és una incorporació important per a nosaltres”, a més d’agregar que “és un jugador que feia temps que seguíem i ara hem pogut aprofitar l’oportunitat del mercat que se’ns ha presentat al davant”. Per últim, el responsable esportiu va cloure que “es tracta d’un jugador jove, però amb experiència a la lliga, és un fitxatge de futur que ve a Andorra amb ambició per créixer”.
Tot i aquesta arribada de Kostadinov, el club segueix explorant el mercat i la intenció és fer una altra incorporació, en aquest cas per al joc exterior, per suplir la baixa de Ferran Bassas, que va incorporar-se al BAXI Manresa. A més, en el capítol de sortides, el fitxatge del jugador búlgar deixa a la corda fluixa Justin McKoy, un dels jugadors més assenyalats en aquest inici de temporada pel seu rendiment amb l’equip de Joan Plaza.