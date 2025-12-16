ESQUÍ ALPÍ
La FAE i Creand impulsen una copa de curses FIS
El circuit constarà de 12 curses tant masculines com femenines i arrencarà el 27 de desembre amb un gegant
La FAE, amb la col·laboració dels esquí clubs, i Creand impulsen a partir de final de mes la Copa Creand FIS, un circuit de curses FIS que constarà de 12 proves (tant masculines com femenines) repartides per les diferents estacions del país. L'estrena serà el dia 27 de desembre amb un gegant a Arcalís organitzat per l'ECOA (Esquí Club Ordino Arcalís), i el circuit finalitzarà el 10 d'abril, també amb un gegant a Arcalís. Aquesta nova copa constarà de curses en totes les modalitats (gegant, eslàlom, supergegant i descens) i tindrà les categories sub 18, sub 21 i absoluta.
El gerent de la federació, Carles Visa, ha explicat sobre aquesta iniciativa que "és un pas endavant molt important, unim totes les competicions dintre d'un circuit en format copa i això ens aportarà un gran benefici" a més de destacar que "amb aquest format busquem també una millora organitzativa i unes curses més visibles i atractives". Amb la categoria de curses FIS, la participació estarà limitada a 140 esquiadors per gènere, i es calcula que hi hagi representants un mínim de 5 països, amb la possibilitat d'arribar fins a 8 o 9.