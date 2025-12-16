Esquí Alpí
Carla Mijares cau a la primera mànega de la Copa del Món de Courchevel quan era 26a
L’andorrana, amb el dorsal 50, estava lluitant per entrar al top-30 abans de quedar fora de cursa
Carla Mijares ha disputat aquest dimarts la Copa del Món d’eslàlom de Courchevel (França), on no ha pogut completar la primera mànega tot i estar signant un esquí molt sòlid que la situava entre les 30 millors. En una pista cada cop més marcada i exigent, l’andorrana ha sortit amb el dorsal 50 i ha aconseguit marcar el 26è temps al primer intermedi, a +0.91, abans de caure al pla en sortir d’una triple, en una porta a dretes, quedant fora de la competició.
Malgrat l’eliminació, Mijares ha mostrat bones sensacions i una actitud competitiva destacada, en una cursa marcada per les condicions difícils del traçat. La seva pròxima cita serà a Ahrntal (Itàlia), on disputarà dues proves de Copa d’Europa d’eslàlom els dies 19 i 21, competicions en què també participarà Íria Medina.
En declaracions posteriors, Mijares ha explicat que, tot i la dificultat de sortir amb un dorsal alt, s’ha sentit confiada i satisfeta amb l’esquí realitzat, destacant el pas endavant en l’afrontament de les curses respecte a la temporada passada. L’andorrana ha reconegut, però, que cal continuar treballant la solidesa i l’exigència en els punts clau per no perdre oportunitats com la d’avui.