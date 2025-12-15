ESQUÍ
Del Rio, entre les millors, signa un 12è lloc a Davos
La fondista suma el seu millor resultat en una cursa de distància
Gina del Rio comença a deixar de ser una promesa per ser cada dia més realitat, si és que no ho era ja. La fondista va signar ahir un espectacular 12è lloc als 10 quilòmetres individuals patinadors a la Copa del Món de Davos, Suïssa, refermant així les bones sensacions i assolint el seu millor resultat en una cursa de distància (les que no són esprint) en tot just la seva cinquena participació en el circuit mundial en aquesta disciplina. Per si el 13è lloc aconseguit a l’esprint de dissabte a terres suisses no hagués estat suficient, Del Rio va superar-se ahir fregant el que hauria estat un històric Top-10, i mantenint-se com la millor esquiadora sub-23 de la Copa del Món.
“És el millor resultat que tenim en Copa del Món en distància, així que estem molt satisfets”
L’esquiadora va arrencar amb el dorsal 9 ahir a Davos, i va marcar el millor temps a l’arribada, i es va estar una bona estona al seient calent de l’arribada fins que algunes rivals van superar-la. Finalment, Del Rio, que va anar de menys a més, va ser 12a amb un temps de 27’26”5 a 51”6 de la vencedora, la noruega Karoline Simpson-Larsen, i a 11 segons del Top-10. Amb aquest resultat, Del Rio es manté com a líder de la general de la Copa del Món en categoria sub-23, a més de ser 29a a la general absoluta en distància, i 28a a la general absoluta total.
Després de la cursa, Del Rio va destacar que “que la cursa ha anat molt bé, les sensacions han sigut molt bones” i va agregar que “és el millor resultat que tenim en Copa del Món en distància, així que estem molt satisfets del cap de setmana”.