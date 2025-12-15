REPORTATGE
Quan l’angoixa s’esvaeix
L’endemà del cop alliberador a zorrilla el vestidor de l’FC Andorra encara assaboria un triomf que reforça la convicció i el camí.
A Valladolid, l’aire va canviar de gust en l’última alenada. L’FC Andorra, ofegat per 10 partits sense guanyar, va trobar una escletxa de llum a l’ocàs. Una cursa, un espai i el cop final de Minsu Kim per assaltar el José Zorrilla i convertir el silenci en alleujament. “Més que el meu gol volia donar la victòria a l’equip”, comentava el sud-coreà, encara amb la respiració accelerada. “Portàvem una ratxa dolenta, però ens mereixíem aquesta victòria”.
“Tots els estaments del club ens mereixíem això i poder guanyar així”
El vestidor ho va viure com un punt d’inflexió. No tant per l’èpica, sinó pel que arrossegava: 4 punts de 30 i la sensació d’anar amb l’aigua al coll. El triomf va treure els tricolors del descens i va confirmar una convicció que s’havia repetit en veu baixa durant setmanes. “Estàvem treballant més dur que mai”, insistia Minsu, “molt concentrats en la tàctica, millorant dia a dia”. I ara, per fi, la por cedia lleu. Carles Manso, cara visible de l’staff interí, va repartir els mèrits: “Crec que tots ens mereixem això” i va estirar el focus fins a l’últim racó del dia a dia: “Des de l’oficina, l’atenció al jugador, els físios, els preparadors, l’anàlisi… tothom es mereix l’enhorabona”. Per a ell, la victòria no era un accident, sinó la conseqüència: “Els que hi som cada dia sabíem que un dia com aquest arribaria”. A la llotja, Gerard Piqué i Jaume Nogués van celebrar el gol com si fos un alliberament personal, eufòrics, abraçats a la idea que el timó provisional també sap navegar. I a la grada de Zorrilla, que havia rebut l’Andorra amb comentaris burleta de “aquí arriben els youtubers de Piqué” i amb l’estranyesa de veure’l a la mateixa categoria que el seu Valladolid, el final els va imposar una lliçó. “No hem fet res, però això ens serveix de cap. Hem d’estar units, i estem convençuts que anirem amunt”, va encertar a cloure Minsu, el màxim golejador de l’equip tricolor.
“Ens anirà bé mentalment i estic convençut que ara anirem cap amunt”