FUTBOL
Jornada de golejades amb la UE Santa Coloma líder
La Lliga Multisegur Assegurances va viure un diumenge de golejades, especialment per als equips de Santa Coloma, que van guanyar els seus duels corresponents per 7-0. La UE Santa Coloma, que segueix líder, va imposar-se a l’Esperança per 7-0 amb gols de Borja Arellano, en dues ocasions, Fran Palma, David Martín, Tato, Eric de Pablos i Adrián Amorós.
També va fer-ne 7 l’FC Santa Coloma davant del Carroi, i segon segueix sent l’Inter, a quatre punts del líder amb dos duels més, que ahir va imposar-se per 0-1 al Ranger’s. Per últim, al duel que va tancar la jornada, l’Atlètic Escaldes va derrotar el Penya Encarnada per 2-0.