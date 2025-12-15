ESQUÍ
Cande Moreno entra als punts en supergegant
Cande Moreno va tancar un cap de setmana positiu a Saint Moritz i va entrar als punts al supergegant que va tancar el cap de setmana de Copa del Món a l’estació suïssa. Després d’haver estat 26a dissabte al descens, l’esquiadora va sumar un nou Top-30 ahir en supergegant amb una 28a posició. L’esquiadora de la FAE va arrencar amb el dorsal 36 i va entrar 24a provisionalment a l’arribada, i finalment va acabar sent 28a amb un temps d’1’16”94 que va deixar-la a 2”10 de la vencedora, la neozelandesa Alice Robinson.
Amb aquest 28è lloc, Moreno va sumar els seus primers punts a la Copa del Món en supergegant, ja que els seus tres Top-30 anteriors havien estat tots en la modalitat de descens. Amb els tres punts aconseguits ahir, l’esquiadora és 28a la general de supergegant, i 26a a la de descens amb cinc punts. Després de la cursa, Moreno va afirmar que “l’objectiu era molt clar, volia estar dintre de les 30 des de les primeres curses, ho he fet tant en supergegant com en descens, i són els primers punts en supergegant, així que estic molt contenta”. La següent cita per a l’esquiadora serà dissabte i diumenge a Val d’Isère amb un descens i un supergegant.
D’altra banda, Íria Medina va ser cinquena al segon dels gegants FIS disputats a Kaltenbach, Àustria.