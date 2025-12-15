Esquí alpí
Àlvar Calvo, segon a l'eslàlom FIS de Ruka
Ha millorat punts, passant de 41.01 a 37.94
L’equip nacional masculí d’esquí alpí ha debutat avui a Ruka (Finlàndia) amb bons resultats en el primer eslàlom FIS del desplaçament, on Àlvar Calvo ha aconseguit una destacada segona posició, a més de rebaixar els seus punts FIS.
Calvo ha completat les dues mànegues amb un temps final d’1.24.33, només a 0.17 del guanyador, el finlandès Altti Pyrro, que s’ha imposat amb 1.24.16. El podi l’ha completat un altre finlandès, Eero Saravuo, a +1.30. També han destacat Pirmin Estruga, que ha estat cinquè (+1.60), Marc Fernández, setè (+2.93) i Maià Font, onzè (+4.70).
Calvo ha rebaixat els seus punts FIS, passant de 41.01 a 37.94, i Maià Font també ha millorat lleugerament, amb un nou registre de 77.24, per sota dels seus actuals 79.91.
Demà, l’equip tornarà a competir a la mateixa estació en un segon eslàlom FIS.