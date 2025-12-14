RUGBI
Victòria del VPC a les Balears davant d’El Toro
L’equip masculí del VPC va sumar una nova victòria després d’imposar-se a domicili a El Toro per 11-33. Més enllà del 3-0 inicial, els tricolors van dominar des de l’inici i al descans ja manaven per 6-19. A la represa, els de Dani Raya van mantenir el bon to i van acabar sumant una victòria important per seguir a la part alta de la taula. Els tricolors tancaran el 2025 diumenge vinent al migdia al Nacional rebent el CAU València en un duel clau contra el líder de la categoria.
De la seva banda, l’equip femení que entrena Jordi Fidalgo va patir la segona derrota consecutiva a la Divisió d’Honor Catalana després de perdre a domicili per 29-10 a casa del CEFA Unizar a Saragossa. Les aragoneses estaven just darrere de les tricolors a la classificació, i es van acabar enduent el triomf. Les tricolors tanquen així l’any amb aquest partit, i no tornaran a jugar fins al 24 o 25 de gener a domicili davant del Corne/Cruc.