TRIAL
Nou triomf de Toni Bou al Campionat del Món
Toni Bou va sumar la tercera victòria en quatre curses al Campionat del Món d’X-Trial (trial indoor) després d’imposar-se a la cita celebrada a Ponte di Legno, Itàlia. El resident va dominar la prova des de l’inici fins a la conclusió, i va acabar imposant-se amb 12 punts de penalització pels 28 de Gabriel Marcelli i els 30 de Jaime Busto i Harry Hemingway.
A la classificació general, Bou suma ja 75 punts després de tres victòries i un segon lloc i té al darrere Gabriel Marcelli (57 punts) i Jaime Busto (56 punts).