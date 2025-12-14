ESQUÍ ALPÍ
Nou Top-30 de Cande Moreno a Saint Moritz
L'esquiadora ha finalitzat 28a al supergegant de la Copa del Món a Suïssa i torna a entrar a la zona de punts
Cande Moreno ha tornat a entrar als punts a la Copa del Món de Saint Moritz. Després d'aconseguir-ho divendres a la primera de les dues curses de descens, l'esquiadora ho ha repetit avui amb una 28a posició al supergegant celebrat a l'estació suïssa. Moreno arrencava amb el dorsal 36 de 58 participants, i creuava la línia de meta en el 24è lloc. Finalment, un cop completades totes les baixades, l'esquiadora de la FAE ha estat 28a amb un registre d'1'16"94, a 2"10 de la vencedora avui a Suïssa, la neozelandesa Alice Robinson.
Amb el 28è lloc, Cande Moreno suma 3 punts a la general de la Copa del Món de supergegant, que s'afegeixen als 5 que va sumar també divendres al descens. La següent cita del circuit mundial per a l'esquiadora serà la propera setmana amb un descens i un supergegant a Val d'Isère.