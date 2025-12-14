BÀSQUET
Ja en falta una menys
El MoraBanc suma el quart triomf del curs davant del Granada en un duel en què els tricolors van de menys a més
Hi ha dies en què l’únic que interessa és guanyar tant sí com no, pel civil o pel criminal, que diria aquell. I ahir era un d’aquells dies per al MoraBanc Andorra. I dit i fet, els tricolors vna sumar una victòria d’aquelles que val el seu pes en or per 86-81 davant d’un Coviran Granada que és un rival directe per la permanència, i que va arribar al Pavelló Toni Martí a donar guerra de la bona. En un partit que no passarà a la història per la seva qualitat (va haver-hi moments en què semblava un duel de pati d’escola) més enllà de l’enèssima actuació per guardar de Shannon Evans, al final els de Plaza van fer el que havien de fer, guanyar. Perquè al final el d’ahir era un six-pointer que dirien al futbol, perquè a més de sumar tu, feies que el teu rival no sumés, i amb el triomf d’ahir i la conseqüent derrota del Granada, a més de la del Burgos, fa que el MoraBanc Andorra tingui una diferència gens menyspreable de tres victòries respecte a les posicions de descens. Ni molt menys això vol dir que la feina estigui feta, ni que s’hagi de començar a fer volar coloms amb altres objectius com anar a la Copa, però la d’ahir era una victòria extremament necessària, també per d’on venia l’equip amb la mala imatge mostrada al Palau, i els jugadors van respondre. Si un analitza el partit, la veritat és que hi ha molt marge de millora, especialment a nivell individual amb alguns jugadors com Best, Udeze o McKoy. I és que no van semblar assabentar-se del toc d’atenció del tècnic Joan Plaza a la roda de premsa prèvia sobre bona part dels nouvinguts aquest estiu. Però ahir, si s’ha de parlar d’algú, com gairebé sempre, no pot ser d’un altre que no sigui Shannon Evans, que va dinamitar el partit després del descans (havia fet una primera meitat força discreta), per encarrilar la que acabaria sent després quarta victòria de l’equip aquesta temporada. Però cert és també que deixar-ho només en ell seria injust per a l’equip, perquè Pustovyi va arrencar bé, Kuric va posar-se l’equip a l’esquena en un moment en què els tricolors estaven encallats i Okoye va mostrar també la versió millorada que ve mostrant en els últims mesos. Però clar, malgrat no voler ser injust, és impossible no destacar a un jugador com Evans, a qui no li crema la pilota quan el més calent és a l’aigüera i quan es veu el rival acostar-se a dos punts quan poca estona abans tenies ja el partit guanyat.
Els tricolors visitaran diumenge el Saragossa en un nou duel directe
Al final, l’equip va fer el que tocava fer, guanyar, i diumenge vinent tindrà un nou duel directe per la permanència, en aquest cas a Saragossa.