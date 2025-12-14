ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio acaba 12a a Davos
És el seu millor resultat a la Copa del Món en una prova de distància
Gina del Rio ha tancat un cap de setmana de dolç amb una 12a posició als 10 quilòmetres individuals en estil patinador de la Copa del Món d'esquí de fons a Davos, Suïssa. Després de ser 13a a l'esprint celebrat ahir, la fondista ha quallat també una gran cursa avui. De fet, ha acabat primera en el seu moment i ha estat una estona asseguda al sofà calent, i finalment ha estat 12a amb un temps de 27'26"5 que l'han deixat a 51"6 de la vencedora, la noruega Karoline Simpson-Larsen.
Aquest resultat, a més, és el seu millor en una carrera de distància (les que no són esprint) i signa el primer Top-15 en aquesta disciplina després d'haver estat 28a fa uns dies a Noruega. Amb el 12è lloc Del Rio es manté també com a líder de la Copa del Món en categoria sub 23.