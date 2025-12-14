ESQUÍ DE FONS

Gina del Rio acaba 12a a Davos

És el seu millor resultat a la Copa del Món en una prova de distància

Gina del Rio, al sofà calent de Davos

Gina del Rio, al sofà calent de DavosNordic Focus

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Gina del Rio ha tancat un cap de setmana de dolç amb una 12a posició als 10 quilòmetres individuals en estil patinador de la Copa del Món d'esquí de fons a Davos, Suïssa. Després de ser 13a a l'esprint celebrat ahir, la fondista ha quallat també una gran cursa avui. De fet, ha acabat primera en el seu moment i ha estat una estona asseguda al sofà calent, i finalment ha estat 12a amb un temps de 27'26"5 que l'han deixat a 51"6 de la vencedora, la noruega Karoline Simpson-Larsen.

Aquest resultat, a més, és el seu millor en una carrera de distància (les que no són esprint) i signa el primer Top-15 en aquesta disciplina després d'haver estat 28a fa uns dies a Noruega. Amb el 12è lloc Del Rio es manté també com a líder de la Copa del Món en categoria sub 23.

tracking