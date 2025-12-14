BÀSQUET
Ferran Bassas deixa el MoraBanc
El jugador havia demanat al club sortir, i el seu futur apunta a Manresa
Ferran Bassas i el MoraBanc Andorra separen els seus camins i el base català no seguirà al club tricolor. Així ho acaba d'anunciar l'entitat tricolor en un comunicat on assegura que "el base català i el Bàsquet Club MoraBanc Andorra han arribat a un acord per rescindir el contracte que unia ambdues parts després que el jugador sol·licités la seva sortida". A més, el club ha volgut agrair la seva professionalitat a més de desitjar-li sort pel futur.
Després d'arribar a l'equip a l'estiu del 2024, el base ha perdut protagonisme aquesta temporada a les ordres de Joan Plaza, i ha tingut minuts en set dels deu duels d'ACB amb una mitjana de 7 minuts, 1,7 punts i 2,4 crèdits de valoració.
Camí de Manresa
Tot apunta a que Bassas seguirà la seva carrera al BAXI Manresa, i és que diversos mitjans catalans asseguren que el base serà la propera incorporació de l'equip del Nou Congost, que avui ha anunciat el fitxatge d'Eli Brooks.