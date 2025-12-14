ESQUÍ ALPÍ
Una errada a la segona mànega deixa Verdú fora a Val d’Isère
L’esquiador no completa la cursa a França després d’haver estat 27è a la primera de les baixades
Joan Verdú segueix amb l’inici de temporada irregular i ahir no va poder completar el gegant de la Copa del Món de Val d’Isère després de cometre una errada a la segona mànega. Igual que va passar-li fa una setmana a Beaver Creek, una mala primera baixada va obligar-lo a arriscar a la segona màenga, i va acabar anant fora. De fet, l’esquiador va acabar en 27è lloc a la primera mànega a més de dos segons del més ràpid, Stefan Brennsteiner, i va poder entrar a la segona mànega per tot just una dècima i mitja. Però a la segona baixada, va sortir massa forçat d’una de les portes i va quedar ja fora de combat.
Després de la cursa, Verdú va destacar que “ha estat un dia molt complicat. A la primera mànega ja no m’he notat bé, no he sabut agafar bé el ritme, i això que és una pista que, normalment, la tinc molt per la mà” i va agregar que “m’ha sorprès una mica, encara hem d’analitzar què ha passat avui, i la segona m’he tirat a intentar remuntar, donant gas, però el mateix, no m’acabo de trobar en el meu flow habitual, i llavors em costa una mica”. Per últim, va cloure que “vaig allà lluitant en contra del traçat, en comptes d’esquiar-ho com sé. Ja m’ha passat a principi de temporada i m’ha passat avui, i llavors hem d’acabar d’ajustar algunes coses. Dia complicat, però tot serveix per aprendre, i seguim treballant”.
A la classificació general, Joan Verdú és 23è amb els 37 punts que va aconseguir a les dues primeres curses a Sölden i Copper Mt., i té a hores d’ara cinc punts de marge respecte al 26è lloc, el primer que no es classificaria per a les finals de la Copa del Món que enguany es disputaran a Lillehammer, Noruega.
L’exigent mes de desembre no ha acabat i Verdú afrontarà diumenge vinent una nova Copa del Món a Alta Badia.
CANDE MORENO ES QUEDA A 0''16 DE TORNAR A PUNTUAR
Després de la cursa, Moreno va assenyalar que “una carrera que em deixa un sabor una mica agredolç, perquè a dalt he esquiat molt bé, una mica en la línia d’ahir, i a baix faig una errada que a l’últim intermig perdo molt temps i se me’n va allà el Top-30”, a més d’agregar que “crec que estic en la bona línia, el nivell el tinc, però aquí ningú regala res i els errors són molt cars, així que no ens podem permetre aquests errors, necessitem molt rigor”.
La Copa del Món de Saint Moritz es tancarà avui amb el supergegant a les 10.45 hores, i serà on Moreno buscarà els primers punts en aquesta disciplina.