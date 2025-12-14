ESQUÍ ALPÍ

Una errada a la segona mànega deixa Verdú fora a Val d’Isère

L’esquiador no completa la cursa a França després d’haver estat 27è a la primera de les baixades

Joan Verdú, durant la Copa del Món de Val d’Isère.

Joan Verdú, durant la Copa del Món de Val d'Isère.

Marc Basco
Publicat per
Marc Basco
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Joan Verdú segueix amb l’inici de temporada irregular i ahir no va poder completar el gegant de la Copa del Món de Val d’Isère després de cometre una errada a la segona mànega. Igual que va passar-li fa una setmana a Beaver Creek, una mala primera baixada va obligar-lo a arriscar a la segona màenga, i va acabar anant fora. De fet, l’esquiador va acabar en 27è lloc a la primera mànega a més de dos segons del més ràpid, Stefan Brennsteiner, i va poder entrar a la segona mànega per tot just una dècima i mitja. Però a la segona baixada, va sortir massa forçat d’una de les portes i va quedar ja fora de combat.

Després de la cursa, Verdú va destacar que “ha estat un dia molt complicat. A la primera mànega ja no m’he notat bé, no he sabut agafar bé el ritme, i això que és una pista que, normalment, la tinc molt per la mà” i va agregar que “m’ha sorprès una mica, encara hem d’analitzar què ha passat avui, i la segona m’he tirat a intentar remuntar, donant gas, però el mateix, no m’acabo de trobar en el meu flow habitual, i llavors em costa una mica”. Per últim, va cloure que “vaig allà lluitant en contra del traçat, en comptes d’esquiar-ho com sé. Ja m’ha passat a principi de temporada i m’ha passat avui, i llavors hem d’acabar d’ajustar algunes coses. Dia complicat, però tot serveix per aprendre, i seguim treballant”.

A la classificació general, Joan Verdú és 23è amb els 37 punts que va aconseguir a les dues primeres curses a Sölden i Copper Mt., i té a hores d’ara cinc punts de marge respecte al 26è lloc, el primer que no es classificaria per a les finals de la Copa del Món que enguany es disputaran a Lillehammer, Noruega.

L’exigent mes de desembre no ha acabat i Verdú afrontarà diumenge vinent una nova Copa del Món a Alta Badia.

CANDE MORENO ES QUEDA A 0''16 DE TORNAR A PUNTUAR

Cande Moreno va quedar-se a poc més d’una dècima de segon de tornar a puntuar a la Copa del Món després d’acabar en 36a posició al segon descens distputat a Saint Moritz. L’esquiadora ha arrencat bé, passant 15a pel segon punt parcial, però posteriorment ha anat perdent temps fins a entrar a meta amb un temps d’1’32”77 que l’ha deixat a 2”27 de la vencedora, Emma Aicher, i a 0”16 d’entrar al Top-30.

Després de la cursa, Moreno va assenyalar que “una carrera que em deixa un sabor una mica agredolç, perquè a dalt he esquiat molt bé, una mica en la línia d’ahir, i a baix faig una errada que a l’últim intermig perdo molt temps i se me’n va allà el Top-30”, a més d’agregar que “crec que estic en la bona línia, el nivell el tinc, però aquí ningú regala res i els errors són molt cars, així que no ens podem permetre aquests errors, necessitem molt rigor”.

La Copa del Món de Saint Moritz es tancarà avui amb el supergegant a les 10.45 hores, i serà on Moreno buscarà els primers punts en aquesta disciplina.
